Unfall Van prallt in Lebach gegen Baum - fünf Schwerverletzte

Alle fünf Insassen eines Kleintransporters sind bei einem Unfall in Lebach (Landkreis Saarlouis) schwer verletzt worden. Das Fahrzeug sei in Höhe des Sportplatzes von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurden der 75-jährige Fahrer ebenso wie die 19, 23, 27 und 49 Jahre alten weiteren Menschen in dem Fahrzeug schwer verletzt. Sie befänden sich inzwischen in mehreren saarländischen Kliniken sowie einer Trierer Klinik, hieß es.