Uwe Junge erwägt Kandidatur für AfD-Bundesvorstand

Uwe Junge, Fraktionsvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Uwe Junge nimmt einen Wechsel in den Bundesvorstand in den Blick. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich für den Bundesvorstand kandidiere, ist ziemlich hoch“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

