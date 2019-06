Uwe Conradt gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Saarbrücken

Saarbrücken Uwe Conradt (CDU) wird neuer Oberbürgermeister von Saarbrücken. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 42-jährige Direktor der Landesmedienanstalt Saarland ganz knapp gegen Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) durch: Er bekam 50,3 Prozent der Stimmen, Britz 49,7 Prozent.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nannte die Wahl seines Parteikollegen einen „historischen Tag für die Landeshauptstadt“. Conradt habe gegen Britz einen „grandiosen Sieg“ erzielt, sagte Hans. Der Wahlsieg sei zudem ein besonderer Erfolg für die Union bundesweit: „Denn mit Uwe Conradt in Saarbrücken stellt sie künftig wieder einen OB in einer Landeshauptstadt“, sagte der Landesvorsitzende der CDU Saar der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.