Justiz US-Soldat wegen Tötung eines 28-Jährigen vor Militärgericht

Bei der Attacke am 19. August war ein 28-Jähriger getötet worden. Er starb an einer Stichverletzung. Die Tat hatte in der Region Entsetzen ausgelöst. Im Anschluss waren zwei US-amerikanische Militärangehörige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Trier gab das Verfahren dem Nato-Truppenstatut entsprechend an die US-Strafverfolgungsbehörden ab.