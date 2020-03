US-Großübung: Wohl keine Auswirkung mehr auf Rheinland-Pfalz

Soldaten arbeiten im Rahmen des Großmanövers „Defender Europe 20“ im Operationszentrum. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Kaiserslautern Die größte Verlegeübung der US-Streitkräfte über den Atlantik seit 25 Jahren hat vermutlich keine Auswirkungen mehr auf die Verkehrsinfrastruktur von Rheinland-Pfalz. Wenn das US-Großmanöver „Defender Europe 2020“ in Polen und dem Baltikum im Mai vorbei sei, werde das Bundesland wohl nicht zum Transitland für zurückkehrende Militärkonvois, sagte Oberstleutnant Ralph Mockler am Mittwoch in der Panzer-Kaserne in Kaiserslautern.



Die Einheiten sollen dann zum nächstgelegenen Hafen etwa in Polen und dem Baltikum fahren und von dort in die USA zurückkehren.

Bei „Defender Europe 2020“ werden etwa 20 000 Soldaten von den USA testweise nach Osteuropa verlegt. Unter Führung der US-Streitkräfte nehmen rund 37 000 Soldaten aus 18 Ländern an der mehrmonatigen Übung teil - zum Beispiel auch etwa 4000 Bundeswehrsoldaten. Die Bundeswehr sieht in dem derzeit laufenden Großmanöver einen wichtigen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung.

Rheinland-Pfalz ist Planungsdrehscheibe für die Übung. Die logistischen Fäden für „Defender Europe 2020“ laufen in der Panzer-Kaserne in Kaiserslautern zusammen. Die dortigen Soldaten der US-Armee sowie von mehreren Nato-Verbündeten überwachen unter anderem den Transport quer durch Deutschland nach Polen und ins Baltikum.