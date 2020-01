US-Großübung in Rheinland-Pfalz vermutlich kaum spürbar

Ein Kampfhubschrauber der US-Army fliegt bei einer Übung. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken Die geplante militärische US-Großübung „Defender Europe 20“ im Frühjahr wird voraussichtlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kaum zu spüren sein. „Derzeit sind keine geplanten Truppenbewegungen durch Rheinland-Pfalz im Zuge von „Defender 2020“ bekannt“, sagte Oberstleutnant Günter Bohn vom Landeskommando Rheinland-Pfalz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Thomas Dillschneider vom Landeskommando Saarland sagte auch: „Derzeit ist kein Straßentransport der US-Streitkräfte durch das Saarland geplant.“

„Möglicherweise kann sich das Flugverkehrsaufkommen in Ramstein während „Defender 2020“ erhöhen, das ist aber derzeit nicht quantifizierbar“, sagte Bohn. „Die Routen von den genutzten Häfen führen durch nördlich gelegene Bundesländer.“ Für den Lufttransport von Übungsteilnehmern sei ebenfalls ein norddeutscher Flughafen vorgesehen.

Mit einer Großübung im Frühjahr wollen die USA testen, ob eine Verlegung von Truppen nach und in Europa reibungslos klappt. Die Übung bringe im Zeitraum Februar bis April 2020 rund 20 000 US-Soldaten aus den Staaten nach Europa, um sie - Deutschland als Transitland nutzend - nach Polen und ins Baltikum zu verlegen, sagte Dillschneider.