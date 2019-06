Urteilsverkündung im Mordfall Susanna am 10. Juli

Die Statue der Justitia. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Wiesbaden/Mainz Das Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod der Mainzer Schülerin Susanna soll am 10. Juli verkündet werden. Das teilte das Wiesbadener Landgericht am Dienstag mit. Dem irakischen Flüchtling Ali B. wird in dem Verfahren vorgeworfen, das 14-jährige Mädchen im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zum Prozessauftakt hatte der 22-Jährige zugegeben, Susanna getötet zu haben. Die Vergewaltigung bestritt er.