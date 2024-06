Justiz Urteile nach Flucht von Häftling rechtskräftig

Die Urteile nach der Flucht eines Häftlings der JVA Mannheim während eines Arztbesuchs in Ludwigshafen sind inzwischen rechtskräftig. Das teilte ein Justizsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Das Amtsgericht der pfälzischen Stadt hatte Ende Mai zwei Helfer zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Mann und die Frau hatten eingeräumt, dem Häftling zur Flucht am 14. Dezember 2023 verholfen zu haben.