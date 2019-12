Urteil wegen versuchten Raubüberfalls in Landstuhl erwartet

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/dpa/Symbolbild.

Zweibrücken Im Prozess wegen eines versuchten Raubüberfalls auf eine US-amerikanische Familie in Landstuhl wird heute in Zweibrücken das Urteil gegen einen 62 Jahre alten Angeklagten erwartet. Der Mann soll im Februar mit drei Komplizen in das Haus der Familie eingedrungen sein, jedoch wehrte der Familienvater die Angreifer mit einem Messer ab.

Einer der Männer starb kurz nach dem Überfall an den Stichverletzungen. Zwei weitere Beteiligte wurden wegen der Tat bereits zu Gefängnisstrafen verurteilt.