Glücksspiel Urteil: Online-Spielerin erhält verlorene Einsätze zurück

Koblenz · Die Teilnehmerin an einem seinerzeit illegalen Online-Glücksspiel hat laut Gerichtsurteil einen Anspruch auf Rückzahlung der verlorenen Gelder in Höhe von über 630.000 Euro. Der zwischen ihr und dem Anbieter geschlossene Online-Glückspielvertrag habe gegen ein damals bestehendes gesetzliches Verbot verstoßen und sei deshalb nichtig, wie das Landgericht Koblenz am Dienstag über ein Urteil vom 24. Juli mitteilte (Az.: 1 O 224/22). Damit habe der aus Malta stammende Spiele-Anbieter das Geld ohne Rechtsgrund erlangt.

05.09.2023, 16:12 Uhr

Gelscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Laut den damals gültigen Regelungen waren öffentliche Glücksspiele im Internet verboten gewesen, mittlerweile kann eine Erlaubnis erteilt werden. Die in Rheinland-Pfalz wohnende Spielerin hatte in den Jahren 2015 bis 2020 auf den Online-Casino-Seiten 632.250 Euro verloren. Im Jahr 2022 klagte sie auf Rückerstattung wegen der Illegalität der Spiele. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. © dpa-infocom, dpa:230905-99-84762/2

(dpa)