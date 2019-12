Urteil: Nachbar muss Hühnerlärm hinnehmen

Koblenz/Diez Die Hühner gackern laut, der Hahn kräht - muss das der Nachbar aushalten? Ja, wenn die Tierhaltung auf dem konkreten Grundstück ortsüblich ist, wie das Landgericht Koblenz in einem Berufungsverfahren entschieden hat.

Es bestätigte damit ein vorheriges Urteil des Amtsgerichts Diez. Das teilte das Landgericht am Dienstag mit; seine Entscheidung war bereits am 19. November gefallen (Aktenzeichen: 6 S 21/19).

In dem konkreten Fall ging es um einen Streit in einem 250-Seelen-Dorf in Rheinland-Pfalz. Eine Anwohnerin hatte gegen einen Nachbarn geklagt, der etwa 25 Hühner und einen Hahn hielt. Die Klägerin störte das Krähen des Hahns am frühen Morgen und die sonstigen Geräusche der Tiere. Sie forderte laut Gericht, dass Hühner und Hahn entfernt werden.