Urteil nach Mord an Ehefrau mitten in Limburg rechtskräftig

Das Landgericht Limburg. Foto: Thomas Frey/dpa/POOL/dpa

Limburg Das Urteil gegen einen Ehemann wegen Mordes an seiner Frau ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe die Revision des Angeklagten verworfen, teilte das Landgericht Limburg am Mittwoch mit.