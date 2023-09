Justiz Urteil im Prozess um tödlichen Brandanschlag Anfang Oktober

Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim vor 32 Jahren soll das Urteil am 9. Oktober verkündet werden. Am kommenden Montag und Dienstag sind zunächst noch die Plädoyers von Anklage und Verteidigung geplant, wie das Oberlandesgericht Koblenz am Donnerstag mitteilte. Damit steht der Prozess nach dann knapp elf Monaten vor dem Abschluss.