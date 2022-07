Landgericht : Urteil im Prozess um falsche Krebsdiagnosen erwartet

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/St. Ingbert Im Prozess gegen einen saarländischen Pathologen, der in sieben Fällen falsche Diagnosen mit erheblichen Folgen für die Patienten gestellt haben soll, soll an diesem Dienstag (12.30 Uhr) das Urteil verkündet werden.

Die Anklage wirft dem heute 63-Jährigen unter anderem gefährliche und schwere Körperverletzung vor - in zwei Fällen versuchten Totschlag und in einem Fall Körperverletzung mit Todesfolge. Der Pathologe soll 2018 in seinem Institut in St. Ingbert falsche Krebsdiagnosen gestellt haben. Dadurch sei es zu nicht notwendigen Behandlungen und Eingriffen wie etwa Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen gekommen.