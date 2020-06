Urteil im Prozess gegen Pathologen im Saarland erwartet

Die Richterbank eines Saals im Landgericht in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Betrugsprozess gegen einen Pathologen aus dem Saar-Pfalz-Kreis könnte heute am Landgericht Saarbrücken das Urteil fallen. Am zweiten und womöglich letzten Prozesstag soll auch ein psychologisches Gutachten vorgestellt werden.

Dem 61-jährigen Angeklagten, der wegen Fluchtgefahr seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, wird gewerbsmäßiger Betrug in 17 Fällen und Bestechung im Gesundheitswesen in 103 Fällen vorgeworfen. Seine Ehefrau (58) muss sich wegen mutmaßlicher Beihilfe verantworten.