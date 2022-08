Landgericht : Urteil gegen Trierer Amokfahrer erwartet

Trier Die Trierer Amokfahrt mit fünf Toten hatte Ende 2020 bundesweit für Entsetzen gesorgt. Nun fällt das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter. Betroffene atmen auf, dass der Prozess nach einem Jahr zu Ende geht.

Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier wird an diesem Dienstag (13.00 Uhr) das Urteil erwartet. Als mutmaßlicher Amokfahrer steht seit einem Jahr ein 52-Jähriger vor dem Landgericht Trier: Er soll am 1. Dezember 2020 zur Mittagszeit mit seinem Geländewagen mit hohem Tempo durch die Fußgängerzone gerast sein, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen.