Ursache von Hausbrand wohl technischer Defekt

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Boppard Die Ursache des Feuers mit 21 Verletzten in einem Mehrfamilienhaus in Boppard ist laut Bürgermeister Walter Bersch vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Der Brand am Neujahrstag sei wohl von den Stromzählern im Keller ausgegangen, sagte der Sozialdemokrat am Montag.

