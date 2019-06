Ursache nach Brand in Bad Sobernheim weiter unklar

Bad Sobernheim Nach dem Brand einer Lagerhalle in Bad Sobernheim sind Schaden und Brandursache weiter unklar. Die Feuerwehr kämpfe auch am Tag nach dem Brand noch gegen Glutnester, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Brandermittler hätten das Gelände deswegen noch nicht betreten können. Dementsprechend könne man noch nichts zur Brandursache und der genauen Höhe des Schadens sagen, so der Polizeisprecher.