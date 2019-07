Ursache für tödlichen Brand: Umgang mit Zigaretten

Die Feuerwehr ist bei einem Brand im Einsatz. Foto: Brandon Lee Posse.

Neunkirchen Der Brand mit einem Toten in Neunkirchen ist nach Erkenntnis der Ermittler von einer brennenden Zigarette entfacht worden. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und habe wohl im Bett geraucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Saarbrücken.

Von dpa

Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass es sich bei dem Toten um den 63 Jahre alten Mieter der Dachgeschosswohnung gehandelt habe.

Bei dem Brand am Mittwochabend wurden zudem drei Polizisten leicht verletzt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, als sie die Wohnungstür gewaltsam öffneten. Der Bewohner hatte auf Klingeln nicht reagiert. Die Beamten hätten den Mann nicht aus der Wohnung bergen können, da die Hitze- und Rauchgasentwicklung zu stark gewesen sei, sagte der Sprecher.