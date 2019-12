Ursache für Erkrankung von Kindern in der Pfalz noch unklar

Landau Nach der Erkrankung von fast 260 Kindern an mehreren Schulen und Kindergärten im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau ist die Ursache den Behörden zufolge noch unklar. „Ob es sich um Magen-Darm-Infekte handelt und inwiefern diese in Zusammenhang mit der Essensaufnahme stehen, ist nicht bekannt“, teilte die Kreisverwaltung in Landau am Montag mit.

Proben des Mittagessens und auch aus der Küche des Lieferanten seien an das Landesuntersuchungsamt in Koblenz und an ein weiteres Labor versandt worden. „Von dort ist erst Anfang nächster Woche Neues zu erwarten“, hieß es.