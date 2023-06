Ermittlungen Ursache für Brand in Tiefgarage noch unklar

Bei den Löscharbeiten in einem Lagerraum in der Tiefgarage in der Altstadt am Sonntag hatten zwei Feuerwehrmänner einen Kreislaufkollaps erlitten, zudem hatte eine Anwohnerin eine leichte Rauchvergiftung davongetragen. Grund für die Kreislaufzusammenbrüche waren die extremen Temperaturen an der Brandstelle. Die Anwohnerin war nach früheren Angaben der Feuerwehr auf eigene Faust in ihre Wohnung in einem angrenzenden, gesperrten Haus zurückgekehrt.