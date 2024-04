Weltkulturerbe Urban Art Biennale in der Völklinger Hütte

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte präsentiert die bisher umfangreichste Werkschau der Urban Art und mit der 7. Biennale eine der größten weltweit. Von Sonntag an (15.00 Uhr) sind bis zum 10. November in dem früheren Eisenwerk, auf seinem Freigelände sowie in der Innenstadt in Völklingen 150 Arbeiten von 80 Künstlern aus 21 Ländern zu sehen.