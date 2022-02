Uraufführung: Vier Theater tanzen Vivaldis vier Jahreszeiten

Saarbrücken Vier Theater mit vier Tanzensembles in vier Städten in vier Bundesländern haben sich zu einem besonderen Tanzprojekt zusammengetan. Unter dem Titel „4x4“ bietet jedes Haus einen Tanzabend zu Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, teilte das Saarländische Staatstheater zu der Uraufführung mit.

So arbeitet Stijn Celis aus Saarbrücken mit dem Dance Theatre Heidelberg, Iván Pérez aus Heidelberg mit dem Ensemble TANZ Bielefeld, Simone Sandroni aus Bielefeld mit dem Ballett des Theaters Trier und Roberto Scafati aus Trier mit dem Saarländischen Staatsballett. Nach der Uraufführung am 11. März am Saarländischen Staatstheater ist die Produktion an den beteiligten Theatern zu sehen.