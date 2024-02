Industrie Urabstimmung über Sozialtarifvertrag bei Ford in Saarlouis

„In keinem Betrieb in Deutschland gibt es ein vergleichbares Gesamtpaket in einer solchen Situation“, sagte Betriebsratsvorsitzende Markus Thal. Seiner Ansicht nach stellt die Vereinbarung die zweitbeste Lösung dar, nachdem die Suche nach einem Investor gescheitert ist. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, zeigte sich zuversichtlich. Mit dem Ergebnis der Urabstimmung rechnete er am Freitag. Sollte die Belegschaft den Sozialtarifvertrag ablehnen, könnte ein unbefristeter Arbeitskampf folgen.