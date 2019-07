Unwetter sorgen für etwas Abkühlung am Wochenende

Blitze eines Gewitters erhellen den Abendhimmel. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Offenbach Nach den Hitzerekorden warnen Meteorologen vor Unwettern am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte, können Gewitter und einzelne Schauer schon in der Nacht zum Samstag auftreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa

Dabei fallen die Temperaturen auf 17 bis 22 Grad. Am Samstag ziehen Wolken aus dem Südwesten auf und es regnet und gewittert erneut. Auch Starkregen und Hagelschauer sind laut DWD möglich. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad.