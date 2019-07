Unwetter in Gerolstein und Daun richtet Schaden an

Eine Unwetterfront zieht über ein Feld. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv.

Gerolstein/Daun Ein kurzes, aber heftiges Gewitter über Gerolstein und Daun in der Eifel hat am Freitagabend erheblichen Schaden angerichtet. Verletzt worden sei niemand, berichtete die Polizei in Daun am Samstag. Bäume seien umgestürzt und Wohnwagen beschädigt worden.

Von dpa