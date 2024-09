Gewitter Unwetter: Erdrutsch auf Bahnlinie von Kreuznach nach Bingen

Nach einem Unwetter in Rheinland-Pfalz ist die Bahnstrecke zwischen Bad Kreuznach und Bingen wegen eines Erdrutsches gesperrt. Betroffen sei voraussichtlich bis Mittwochabend die Linie von Kaiserslautern über Alsenz und Bad Münster in Richtung Bingen. Züge aus Kaiserslautern und dorthin würden in Bad Kreuznach wenden, teilte die Bahn am Abend mit. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bingen und Bad Kreuznach eingerichtet worden.