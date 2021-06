Unwetter bringen schwüle Luft mit

Blitze gehen während eines Gewitters in der Nacht nieder. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Nach sommerlichem Wetter in den vergangenen Tagen erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegen Ende der Woche Schauer und Gewitter. Zunächst scheine die Sonne am Mittwoch jedoch weiterhin unbeirrt, teilte die Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

Im Verlauf des Tages bilden sich lockere Quellwolken am Himmel, es bleibe bei Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad jedoch trocken.

Auch am Donnerstag viel Sonne und sommerliche Temperaturen bis zu 35 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Tagesverlauf könne es vor allem im Nordwesten ab dem Nachmittag zu Schauern oder Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und größerem Hagel kommen. Die dichte Wolkendecke hänge auch am Freitag weiterhin über Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Erneute Schauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad sorgen den DWD-Meteorologen zufolge für schwüle Luft.