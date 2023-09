Internet Unterzeichnung der Gigabit-Charta für Rheinland-Pfalz

Mainz · Das Netzbündnis für einen Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz trifft sich an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) zu seiner siebten Sitzung in der Mainzer Staatskanzlei. Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (beide SPD) werden Vertreter der Telekommunikationsunternehmen, der Branchenverbände sowie die Kommunalen Spitzenverbände an dem Treffen teilnehmen.

19.09.2023, 18:02 Uhr

Bei der Sitzung wollen die Mitglieder die Gigabit-Charta für Rheinland-Pfalz unterzeichnen. Ziel ist, bis zum Jahr 2030 flächendeckend alle Haushalte, Unternehmen und öffentliche Intuitionen flächendeckend im Land mit Glasfaserleitungen zu erschließen. Das Netzbündnis Rheinland-Pfalz war im Jahr 2017 von der Regierungschefin initiiert worden. © dpa-infocom, dpa:230919-99-254268/2

(dpa)