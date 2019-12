Untersuchungshaft: Ehefrau lebensbedrohlich verletzt

Ein Polizeiauto steht mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Katzweiler Mit einem Messer soll ein 61-jähriger Mann in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern seine 58 Jahre alte Ehefrau lebensbedrohlich verletzt haben. Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter am Samstagabend widerstandslos in der gemeinsamen Wohnung festnehmen, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Sonntag mitteilte.

