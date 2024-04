NRW-Landtag Untersuchungsausschuss zur Flut soll dieses Jahr enden

Nach Angaben Schnelles wurden in etwa einem halben Jahr bis zur Landtagswahl 2022 in 17 Sitzungen 57 Zeugen und Sachverständige vernommen - „mit drei Millionen Blatt Akten“. In der neuen Legislaturperiode seien in rund eineinhalb Jahren nur 14 Sitzungen mit 28 Zeugen und Sachverständigen angesetzt worden. „Daran sieht man, wir haben in der alten Legislatur schon in einer anderen Schlagzahl gearbeitet - und eigentlich lagen alle Erkenntnisse zum überwiegenden Teil vor.“