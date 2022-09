Hochwasserkatastrophe : Untersuchungsausschuss fragt nach Zuständigkeiten bei Flut

Mainz Knifflige juristische Einschätzungen und die Frage nach genauen Formulierungen eines Zeugen: Im Landtagsuntersuchungsausschuss geht es in seiner 25. Sitzung in die Details.

Der Landtagsuntersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz mit mindestens 135 Toten hat sich erneut mit den Zuständigkeiten in der Nacht im Juli 2021 befasst. In der ersten Sitzung nach fast siebenwöchiger Sommerpause ging es unter anderem um juristische Bewertungen der Einsatzlage vor allem im Ahrtal und die Frage, ob das Land - und damit die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD - automatisch für den Katastrophenschutz zuständig war und diesen von den Kommunen hätte übernehmen müssen.

Dieser Eintritt einer Katastrophe müsse in der jeweiligen Lage erkennbar sein und ein Übergang der Zuständigkeit dann auch so festgestellt werden, erklärte er weiter. „Die Einsatzleitung muss wissen, dass sie die Einsatzleiter sind“, betonte Gusy. Es gehe dabei um die Institutionen, nicht um Personen.

Nach Ansicht des Gutachters Bernd Grzeszick aus Heidelberg lagen aus heutiger Sicht genügend Indizien dafür vor, dass die ADD in der Flutnacht die Einsatzleitung hätte an sich ziehen müssen. Einzelheiten zu den Vorgängen müsse der Ausschuss klären. Anders als Gusy sah er aber im Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes „kein subjektives Tatbestandsmerkmal“ bei dieser Frage. Eine erkennbare Kenntnis der vorgeordneten Stelle über ihre Zuständigkeit sei aus juristischer Sicht keine Voraussetzung für eine Übernahme der Einsatzleitung.

Zum zweiten Mal sagte am Donnerstag auch ein weiterer Zeuge aus: der Journalist Markus „Willi“ (Künstlername) Willig. Innenminister Roger Lewentz (SPD) habe ihm bei einem Telefonat am 14. Juli 2022 gegen 19.45 Uhr von einem „eingestürzten, beschädigten, weggespülten Haus“ in der Ortschaft Schuld berichtet, sagte Willig. „Ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht erinnern.“ Was das für ein Haus gewesen sei - etwa „eine Gartenlaube oder eine Scheune“ - habe er nicht nachgefragt. Es sei jedenfalls „über das Thema kaputtes Haus“ in Schuld gesprochen worden, Details zur Formulierung wisse er aber nicht mehr.