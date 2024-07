Untersuchungsausschuss Ahrflut Untersuchungsausschuss Ahrflut kündigt Abschlussbericht an

Der Landtagsuntersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren sieht seinen Auftrag als erfüllt an. Der rund 2.100 Seiten dicke Bericht solle am 2. August online veröffentlicht und im Landtagsplenum nach der Sommerpause Ende September diskutiert werden, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) nach der 47. Sitzung des Gremiums in Mainz.