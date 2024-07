Untersuchungsausschuss Ahrflut Untersuchungsausschuss Ahrflut beschließt Abschlussbericht

Der Landtagsuntersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal vor rund drei Jahren sieht seinen Auftrag als erfüllt an und hat den Abschlussbericht beschlossen. Das rund 2.100 Seiten dicke Papier solle am 2. August in elektronischer Fassung über das Offene Parlamentarische Auskunftssystem des Landtags (Opal) für alle Interessenten abrufbar sein, kündigte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) nach einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gremiums in Mainz. Im Landtagsplenum wird der Bericht in der Sitzung nach der Sommerpause am 18./19. September diskutiert. Bis dahin sollen die Abgeordneten den Bericht gründlich lesen können.