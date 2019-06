Untersuchung: Wasser in Badeseen unbedenklich

Ein Junge springt in einen See. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Mainz Die Wasserqualität ist in fast allen 70 rheinland-pfälzischen Badegewässern ausgezeichnet. Zu diesem Ergebnis kommen Untersuchungen der Gesundheitsämter und des Landesamtes für Umwelt zum Beginn der diesjährigen Badesaison, wie die Behörden am Dienstag in Mainz mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Lediglich am Seehof Erlenbach in der Südpfalz und an der Krombachtalsperre beobachteten die Behörden ein erhöhtes Blaualgenaufkommen. Noch sei aber auch in diesen Gewässern alles im grünen Bereich, sagte ein Sprecher.

Die Europäische Umweltagentur und die EU-Kommission hatten in ihrem erst kürzlich veröffentlichten Bericht über die Wasserqualität im vergangenen Jahr 65 der 70 ausgewiesenen EU-Seen eine „ausgezeichnete“ Badequalität attestiert. Die Wasserqualität an der Krombachtalsperre, im Badeweiher auf dem Knaus sowie im Surfsee Sondernheim wurde mit „gut“ bewertet. Zwei weitere Seen wurden erst 2018 als EU-Badegewässer gemeldet und noch nicht bewertet.