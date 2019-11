Untersuchung nach Tod von Mias Mörder läuft noch

Frankenthal Im Todesermittlungsverfahren nach dem Selbstmord des verurteilten Mörders der 15-jährigen Mia haben die Behörden weiter keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Das Verfahren laufe noch, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankenthal.

Der aus Afghanistan stammende Abdul D. war vor einem Monat, am 10. Oktober, leblos in seiner Einzelzelle in der Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt gefunden worden. Eine Obduktion der Leiche ergab, dass er sich erhängt hat. Abdul D. hatte Ende 2017 im pfälzischen Kandel die 15-jährige Mia wohl aus Eifersucht getötet. Dafür war er im August 2018 in Landau zu achteinhalb Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.