Unterstützung für flutgeschädigte Sportplätze im Ahrtal

Koblenz Überschwemmte und zerstörte Sportplätze, Angst vor Mitgliederschwund: Ein neuer Frage-Antwort-Katalog soll Sportvereinen im flutgeschädigten Ahrtal helfen. „In Gesprächen vor Ort konnten wir feststellen, dass derzeit viele Fragen zum Wiederaufbau offen sind“, teilte die stellvertretende Geschäftsführerin des Sportbundes Rheinland, Susanne Weber, am Mittwoch mit.

Unterdessen fragen laut dem Sportbund Rheinland Experten des Instituts für Sportstättenentwicklung in Trier (ISE) und der Hochschule Koblenz in den Kommunen des Ahrtals nach den Anforderungen für künftige Sportplätze. In einem Sportstättenkataster würden die nötigen Daten zur Situation einzelner Anlagen zusammengetragen, um die Steuerung des Wiederaufbaus zu unterstützen.