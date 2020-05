Unterstand für landwirtschaftliche Geräte brennt

Ein Feuerwehrmann hält eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr" in der Hand. Foto: picture alliance / dpa/Illustration

Bretzenheim Bei einem Brand eines Unterstandes für landwirtschaftliche Geräte bei Bretzenheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist ein Schaden von ungefähr 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagmittag bereits „lichterloh in Flammen“.

