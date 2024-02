Bildung Unterricht in vier Herkunftssprachen an Grundschule Gräfenau

An der Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen haben Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln Unterricht in ihren Herkunftssprachen Türkisch, Albanisch, Arabisch und Italienisch erteilt bekommen. Im Schuljahr 2022/23 betraf das insgesamt 187 Kinder, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Mainz mitteilte. Die Grundschule in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz hatte vor einem Jahr überregional für Aufsehen gesorgt, weil 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen mussten.