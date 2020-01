Unternehmerverband wünscht sich Digitalministerium

Ein Leerrohr für Glasfaser ragt aus dem Boden. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild.

Mainz Den großen Herausforderungen der Digitalisierung sollte sich in Rheinland-Pfalz nach Ansicht der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) ein eigenes Ministerium widmen. „Es gibt zwar ein Digitalkabinett, da macht jeder ein bisschen was, aber keiner macht was richtig“, sagte Präsident Gerhard Braun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

