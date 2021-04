Unternehmerverbände kritisieren Testangebotspflicht

Mainz Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) hat eine Testangebotspflicht für Unternehmen ohne weiterführende Strategie als „politischen Akt der Verzweiflung“ kritisiert. „Nach misslungener Impfstoffbeschaffung, nutzloser Corona-Warn-App und einem gescheiterten Osterlockdown wartet die Bundesregierung nun mit einer einseitigen Verpflichtung auf“, sagte LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke am Dienstag in Mainz.

„Private Teststationen müssen wegen fehlender Finanzierung schließen. Eine große Teststrategie fehlt weiterhin“, sagte Tacke einer Mitteilung zufolge. Die Bundesregierung verliere sich im Kleinklein. „Nun sollen die Unternehmen in die alleinige Verantwortung. Das bloße Vorhalten von Tests in Unternehmen führt zu nichts. Die Betriebe können nur einen weiteren Beitrag leisten, wenn die Beschäftigten im gleichen Zug zur Nutzung der Testmöglichkeiten verpflichtet werden.“ Wo Tests in Betrieben angeboten würden, nutzten derzeit weniger als die Hälfte der Betriebszugehörigen diese Möglichkeit.