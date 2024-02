Demonstrationen Unternehmer und Gewerkschaften gegen Rechtsextremismus

Gewerkschaften und Unternehmer in Rheinland-Pfalz positionieren sich gemeinsam gegen Rechtsextremismus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) und der kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (KAV RP) unterstützten aus voller Überzeugung die friedlichen Demonstrationen, teilten die Arbeitgeber und Gewerkschafter am Donnerstag in Mainz mit. „Wir stehen für eine Gesellschaft, in der Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung keinen Unterschied machen.“ Und weiter: „Das gilt im Privaten genauso wie am Arbeitsplatz im Unternehmen.“