Digitalisierung Unternehmer stehen hinter neuen Plattform für offene Daten

Rheinland-Pfalz bündelt öffentliche Informationen aus Ministerien, Behörden und Forschungsinstituten in einer neuen umfangreichen Datenplattform. Bürger, Kommunen und Unternehmen sollen so schneller sowie zielgerichteter an diese öffentlichen und nicht personenbezogenen Daten kommen, sagte Digitalisierungsministerin Dörte Schall (SPD) in Mainz. „Open Data ist der Rohstoff des digitalen Wandels.“