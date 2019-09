Unternehmer Schneider wird mit Umweltpreis ausgezeichnet

Mainz/Osnabrück Der Mainzer Unternehmer Reinhard Schneider erhält den diesjährigen Deutschen Umweltpreis. Der Inhaber des Chemieunternehmens Werner&Mertz werde zusammen mit der Bodenwissenschaftlerin Ingrid Kögel-Knabner von der TU München ausgezeichnet, teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Freitag in Osnabrück mit.

Schneider habe mit einer „unternehmerischen Rundum-Nachhaltigkeitsstrategie und hohem persönlichem Engagement“ den Weg dafür geebnet, dass in einer kompletten Wirtschaftsbranche Umweltinnovationen auf immer höherem Standard hätten etabliert werden könnten, würdigte Bonde den Unternehmer. Er habe konsequent ökologische Produkte in einem Massenmarkt mehrheitsfähig gemacht, lebe Nachhaltigkeit in allen unternehmerischen Entscheidungen und sichere sich so das Vertrauen der Verbraucher.