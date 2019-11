Unternehmen setzen weniger klimaschädliche Stoffe ein

Bad Ems Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr weniger klimaschädliche Stoffe eingesetzt als 2017. Rund 479 Tonnen seien es gewesen, dies sei ein Rückgang von acht Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems berichtete.

