Verbände Unternehmen nehmen Landesregierung in die Pflicht

Die Industrie- und Handelskammern fordern von der Landesregierung mehr Unterstützung für die Betriebe in Rheinland-Pfalz. Die Ampel-Regierung könne zwar wenig an den hohen Energiepreisen ändern, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Aber beim Bürokratieabbau als zweitem großem Thema für die Firmen habe das Land durchaus Möglichkeiten. Die Verwaltungsabläufe könnten viel stärker digitalisiert werden.