Verbände Unternehmen machen hohe Energiekosten zu schaffen

Die energieintensivsten Betriebe im Land gebe es in der chemischen Industrie, erklärte LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke. Aber auch die Firmen in der Glas- und Keramikbranche verbrauchten sehr viel Energie. Das Geld, das Industrieunternehmen in extrem hohe Energiekosten steckten, fehle ihnen dann für Investitionen.