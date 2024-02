Bahn Unternehmen fordern zweigleisigen Ausbau der Eifelstrecke

Mehr als 20 Unternehmen fordern in einem neu gegründeten Bündnis den zweigleisigen Ausbau der Eifelstrecke zwischen Trier-Ehrang und Hürth bei Köln. Die gut 160 Kilometer lange Strecke sei für die Region die wichtigste Anbindung an den Schienenverkehr, teilte das Bündnis zum Ausbau der Eifelstrecke am Montag in Trier mit. Da die Bahnstrecke größtenteils eingleisig verlaufe, könne sie ihr Potenzial nicht entfalten. Der Ausbau sei unter anderem wichtig, um den Güterverkehr auf der Schiene zu stärken - und um die Region besser erreichbar zu machen, hieß es.