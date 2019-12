Unter Drogeneinfluss Feuerwerkskörper gezündet

Feuerwerksartikel werden in den Regalen eines Baumarktes angeboten. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv.

Germersheim Ein 37-Jähriger hat in der Pfalz zu früh Silvester gefeiert und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner alarmierten die Beamten in der Nacht auf Montag, weil der Mann Feuerwerkskörper in Germersheim zündete, wie die Polizei mitteilte: „Der Germersheimer war in Feierlaune, rauchte einen Joint und hatte ein Alkoholsortiment von Bier und Schnaps in seinem Rucksack dabei.“ Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,32 Promille ergeben.

Außerdem sei bei ihm Cannabis gefunden worden. Auf den Feiernden kommen nun mehrere Ermittlungsverfahren zu.