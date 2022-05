Wirtschaftspolitik : Unsicherheit in Ford-Belegschaft: Warten auf Entscheidung

Unsicherheit in Ford-Belegschaft: Warten auf Entscheidung

Blick auf das Ford Werk in der Deutschlandzentrale Köln. Foto: Oliver Berg/dpa/Archiv

Saarlouis Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) reist am Mittwoch zu Gesprächen über die Zukunft des Ford-Standorts nach Detroit. In Saarlouis liegen die Nerven bei der Belegschaft blank.

Wenige Wochen vor der Entscheidung des Automobilherstellers Ford, ob ein künftiges Elektroauto in Saarlouis oder im spanischen Valencia produziert wird, ist die Anspannung unter den Beschäftigten groß. „An unserem Standort sind alle in sehr, sehr großer Angst um ihren Arbeitsplatz“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal am Dienstag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.